Депутаты Тюменской городской думы пригласили тюменцев на выборы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Руководители четырех фракций в Тюменской городской думе напомнили жителям, что 10 сентября состоятся выборы губернатора Тюменской области, депутатов городской думы и довыборы депутатов областной думы.

В день голосования, по словам руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрия Осипова, мы все вместе определяем, как будет жить город.

"Мы вместе определяем, как будут решаться вопросы развития экономики, образования, здравоохранения, культуры, спорта, экологии и многих других важных направлений, - подчеркнул он. – Не оставайтесь в стороне!"

Участие в выборах, по мнению лидера фракции КПРФ Сергея Пыхалова, это не только право выразить свою позицию по отношению к власти – действующей или будущей.

"Это, прежде всего, гражданский долг каждого россиянина, потому что выборы определяют наше будущее, - заявил он. - 10 сентября приглашаю вас прийти на избирательные участки и сделать свой выбор".

Тюменцы всегда отличались высокой социальной активностью, стремлением сделать любимый город лучше и прекраснее, отметил руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Елагин.

"От предстоящих выборов зависит, как будет развиваться ваш микрорайон, улицы, дворы, как будут решаться многие вопросы местного значения в течение пяти лет. Только вы, избиратели, можете решить, кто из кандидатов заслуживает вашего голоса. Приходите 10 сентября на избирательные участки и голосуйте"! – призвал он.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Владимир Гороховцев уверен, что предстоящие выборы – важнейшее событие в жизни областного центра.

"Будущее нашего города зависит от личного выбора и активной гражданской позиции жителей. Мнение каждого из вас повлияет на развитие Тюмени в ближайшие годы, - заявил он. - Не упустите возможность выбрать достойного представителя, который будет отстаивать ваши интересы и работать на благо родного города".