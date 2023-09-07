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Губернатора выберут жители Тюменской области, Ямала и Югры 10 сентября

Общество, 14:04 07 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округах выберут губернатора Тюменской области в единый день голосования 10 сентября.

Выбор предстоит сделать из четырех кандидатов.

На пост губернатора Тюменской области претендуют член КПРФ Иван Левченко, представляющий "Единую Россию" Александр Моор, представитель партии "Справедлива Россия – За правду" Владимир Пискайкин и член ЛДПР Денис Садовников.

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