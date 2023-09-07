Губернатора выберут жители Тюменской области, Ямала и Югры 10 сентября
Общество, 14:04 07 сентября 2023
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округах выберут губернатора Тюменской области в единый день голосования 10 сентября.
Выбор предстоит сделать из четырех кандидатов.
На пост губернатора Тюменской области претендуют член КПРФ Иван Левченко, представляющий "Единую Россию" Александр Моор, представитель партии "Справедлива Россия – За правду" Владимир Пискайкин и член ЛДПР Денис Садовников.