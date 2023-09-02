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В отдаленных селах Тюменской области началось досрочное голосование по выборам губернатора

Общество, 18:18 02 сентября 2023

ИИЦ "Голышмановский вестник" 

Досрочное голосование на выборах губернатора Тюменской области проходит в шести отдаленных селах Голышмановского городского округа. Избирательные комиссии работают в деревнях Свистухе, Скарединке, Малиновке, Малоемецк, Темной и Усть-Малых Чирках, сообщает ИИЦ "Голышмановский вестник".

В Малоемецке жители голосуют в помещении местного клуба. Здесь 82 избирателя – это самый многочисленный из досрочно голосующих населённых пунктов в городском округе.

"К 11 часам проголосовали порядка 70 % избирателей, включенных в списки. Малоемецк всегда голосует активно, большинство приходит к открытию участка, ведь многие местные жители заняты на уборке урожая – стараются успеть отдать свой голос до начала смены", - рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 723 Татьяна Тырцова.

ИИЦ "Голышмановский вестник"  ИИЦ "Голышмановский вестник"  ﻿

Селянка Наталья Скипина отмечает, что односельчане никогда не остаются в стороне от важных событий: "Потому что понимают, что от нашего решения зависит будущее деревни. Мы видим, что поддерживаются дороги, нам отремонтировали мост. Мы хотим, чтобы деревня процветала, поэтому всегда участвуем в голосовании".

Ражевская участковая избирательная комиссия 3 сентября будет работать в деревне Козловке, там отдать свой голос смогут 63 местных жителя. Всего в списки избирателей на досрочном голосовании включены 358 избирателей из семи населенных пунктов Голышмановского городского округа.

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# выборы губернатора , досрочное голосование

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