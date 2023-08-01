В Тюменской области выборы 10 сентября будут конкурентными, считают общественники

Общественная палата Тюменской области Общественная палата Тюменской области

Выборы 10 сентября в тюменском регионе будут конкурентными, потому что в них участвуют представители многих политических партий. К такому мнению пришли эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами, которые обсудили доклад Фонда исследования проблем демократии, посвященный политической конкуренции в предстоящей выборной кампании.

В обсуждении участвовали 25 экспертов: члены Тюменской городской и областной общественных палат, а также представители молодежи – руководители молодежных объединений и общественные активисты.

"Важная задача участников обсуждения – обмен мнениями ради того, чтобы разобраться и быть в курсе политической повестки нашей страны", – считает руководитель экспертной группы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Ольга Загвязинская.

В избирательных кампаниях на территории Тюменской области участвуют представители семи политических партий: "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России – Патриоты – За правду", "Коммунисты России", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и "Новые люди".

"Выборы должны быть действительно законными, честными, открытыми, прозрачными и гласными, потому что многие из наблюдателей – люди с большим опытом наблюдения на выборах, которые точно знают, куда смотреть, как правильно наблюдать и как предотвратить возможные негативные действия на участковых избирательных участках", – уверен член Общественной палаты Тюменской области, эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Ларионов.

Конкуренция между участниками должна быть в рамках выборных кампаний, убежден заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев. Политические силы, участвующие в электоральном цикле, судя по представленным программам, хорошо понимают, что избиратель стал более внимательно и детально соотносить сказанное и сделанное.

На предстоящих 10 сентября выборах губернатора Тюменской области своих кандидатов выдвинули четыре политические партии. На избирательных участках в Тюменской области будут дежурить более 2 тыс. 300 общественных наблюдателей. Миссия общественного наблюдения заключается в том, чтобы выборы прошли в точном соответствии с избирательным законодательством, сообщает Общественная палата Тюменской области.