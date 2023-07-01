Общественные наблюдатели и эксперты: предстоящие выборы губернатора Тюменской области будут конкурентными

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Общественные наблюдатели и эксперты считают, что предстоящие выборы губернатора Тюменской области будут конкурентными, сообщает информационный центр правительства региона.

"Выборы – важный этап в жизни нашего региона. Они будут проходить в конкурентной среде, потому что на пост губернатора выдвинуты четыре кандидата от четырех политических партий. Конкуренция – высокая, поэтому для нас важно на всех этапах осуществлять мониторинг и общественный контроль", – сказала член общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская.

От партии "Единая Россия" на выборы выдвинут Александр Моор, от регионального отделения ЛДПР в Тюменской области — Денис Садовников, от "Справедливой России – За правду" — Владимир Пискайкин, от отделения КПРФ — Иван Левченко.

Выборы губернатора Тюменской области состоятся в единый день голосования 10 сентября.