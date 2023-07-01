В Тюменской области стартовал проект "Мобильный избиратель"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Мобильный избиратель" начал работу в Тюменской области 26 июля. Он заместил институт открепительных удостоверений на выборах, который отменен на законодательном уровне.

"Это даст возможность гражданину России по заявлению открепиться со своего избирательного участка и прикрепиться к тому, где он будет находиться в день голосования, 10 сентября", - рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин.

Для решения этого вопроса можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, МФЦ, а также на портал Госуслуг. С 30 августа – в участковую избирательную комиссию.

По словам председателя избиркома, около 70 % избирателей имеют сопоставленные записи на едином портале Госуслуг: "Значит, эти избиратели активно пользуются ресурсом и могут участвовать в проекте "Мобильный избиратель".

Напомним, в Тюмени на базе ДК "Нефтяник" будет образован экстерриториальный избирательный участок № 8268 для жителей новых регионов России. Там смогут проголосовать избиратели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Инна Кондрашкина