754 камеры в режиме реального времени будут передавать изображение с выборов в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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754 камеры будут передавать изображение с выборов в Тюменской области в режиме реального времени. Они установлены так, чтобы не нарушалась тайна голосования.

Об этом журналистам сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин на пресс-конференции в ДТиС "Пионер" 8 сентября.

В поле зрения камер попадут рабочие места членов избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Всего видеонаблюдением оборудовано 377 участковых избирательных комиссий из 1 тыс. 62. Еще на 685 избирательных участках дополнительно установлены камеры без онлайн-трансляции.

"Видеокамерами охвачено около 35 процентов избирательных участков, но это более 60 процентов избирателей от той численности, которая у нас есть на данный момент. То есть масштабы серьезные, и они не меньше, чем, например, на выборах президента России в 2018 году", - подчеркнул Игорь Халин.

Систему видеонаблюдения подготовил и проверил ее работоспособность "Ростелеком". Также компания смонтировала видеостену, размещенную в "Пионере", с возможностью просмотра изображений с 48 камер, транслирующих ход голосования, и обеспечил передачу данных в режиме реального времени на служебный портал.

Для видеонаблюдения и хранения материала специалисты задействовали собственную защищенную сеть и центр обработки данных с системой защиты от DDoS-атак. Архив видеозаписей будет храниться на служебном портале три месяца с публикации результатов выборов губернатора Тюменской области.

"В единый день голосования связисты будут работать в особом режиме. Уже определен график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад. При какой-то нештатной ситуации они немедленно выедут на место. Также ежедневно у нас проводится мониторинг степени защищенности средств связи и информационной безопасности", - поделился заместитель технического директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Александр Бочкарев.

Игорь Халин добавил, что записи с камер при возникновении конфликтной или спорной ситуации могут быть предоставлены по запросам участников избирательного процесса или правоохранительных органов. Обращаться за материалами нужно в избирком Тюменской области.

10 сентября, в единый день голосования, тюменцы выберут губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы. Также в этот день пройдут дополнительные выборы депутатов Тюменской областной думы по Калининскому и Тюменскому избирательным округам. Участки будут работать с 8 до 20 часов. Видеотрансляция для общественных наблюдателей стартует в Центре общественного наблюдения и пройдет в онлайн-режиме с 7 часов до завершения работы всех УИК. Завершится трансляция только после сдачи участковой комиссией протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию.

Напомним, на 111 избирательных участках областного центра 10 сентября установят комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Виктория Макарова