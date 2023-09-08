Тюменцы смогут следить за ходом выборов в Центре общественного наблюдения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Центр общественного наблюдения начнет работу в тюменском Дворце творчества и спорта "Пионер" в единый день голосования, 10 сентября. Он будет открыт для общественных наблюдателей, кандидатов, партий и всех желающих.

В центре установлена видеостена, состоящая из восьми плазменных панелей, на которых в режиме онлайн транслируется изображение из участковых избирательных комиссий.

"Контролировать работу видео будут технические специалисты. К примеру, могут вывести на большой экран более крупное изображение, если кто-то из общественных наблюдателей попросит это сделать", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель центра общественного наблюдения за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

Здесь же сидят четыре оператора горячей линии. На многоканальный телефон 8 8002010072 уже поступают звонки от горожан. В основном тюменцы спрашивают, каким образом они могут проголосовать, уточняют, где территориально располагается их избирательный участок и многое другое.

"В день голосования люди, которые здесь работают, тоже исполнят свой гражданский долг. Поэтому в центре их и не один человек. Пока кто-то находится здесь, другой сходит на свой участок, проголосует и вернется обратно. У нас все предусмотрено", - добавил Артур Юрьев.

Всего в режиме реального времени будут передавать изображение с выборов в Тюменской области 754 камеры.

Напомним, в единый день голосования тюменцы выберут губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы. Также в этот день пройдут дополнительные выборы депутатов Тюменской областной думы по Калининскому и Тюменскому избирательным округам. Участки откроются с 8 часов. Видеотрансляция для общественных наблюдателей стартует в Центре общественного наблюдения и пройдет в онлайн-режиме с 7 часов до закрытия всех УИК. Завершится трансляция только после сдачи участковой комиссией протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию.

Виктория Макарова