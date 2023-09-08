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Александр Моор напомнил жителям Тюменской области о важности выборов

Политика, 18:05 08 сентября 2023

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Александр Моор напомнил жителям, что выборы губернатора региона, депутатов городской думы и довыборы депутатов областной думы состоятся 10 сентября. По его словам, в единый день голосования выбирается дальнейший путь развития Тюменской области, Югры и Ямала.

"В Конституции участие в выборах – это право. Но именно сейчас очень важно каждому из нас воспользоваться этим правом, проявить гражданскую позицию, показать всему миру, что мы – сплочённый народ и нас не победить. В воскресенье я пойду на избирательный участок. Выполню свой гражданский долг. Потому что каждый голос важен для страны, для Тюменской области", - написал он в своем Telegram-канале.

К словам Александра Моора присоединились руководитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Осипов, лидер фракции КПРФ Сергей Пыхалов и другие лидеры фракций из ЛДПР и "Справедливой России".

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# Александр Моор , выборы губернатора

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