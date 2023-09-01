  • 17 сентября 202317.09.2023воскресенье
  • USD96,6338
    EUR103,0358
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Ембаевские первоклассники будут заниматься в новом компьютерном классе

Общество, 17:03 17 сентября 2023

Ембаевской школы

Новый компьютерный класс в начале нового учебного года открылся в Ембаевской средней школе им. Ахмедрашита Аширбекова. Теперь к занятиям информатикой будут привлекать ещё и учеников младших классов, сообщается на сайте учебного заведения.

Информатика в Ембаевской школе, отметившей в этом году 55-летний юбилей, пользуется особой популярностью. По этому направлению сельские школьники одержали множество побед во всероссийских олимпиадах, научных форумах молодых исследователей "Шаг в будущее" и различных конкурсах.

Настоящим подарком для обучающихся, родителей, педагогов стало открытие в 2019 году центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

На базе центра ребята занимаются исследовательской деятельностью, робототехникой, легоконструированием, игрой в шахматы. Юные блогеры ведут свои странички в социальных сетях.

На муниципальном научном форуме молодых исследователей "Шаг в будущее - 2023", посвящённом 100-летию Тюменского муниципального района, ученица 8 "Б" класса Виктория Шитикова в секции "Социально-гуманитарные науки. История" заняла 2 место.

Призерами конкурса творческих работ, созданных в технике 3D-рисования "Это моя школа. Это мой район", стали ученицы 10 класса Лиана Тузмухаметова с работой "Школе имени Героя 105 лет" в номинации "Плоский рисунок" и Диана Речкина с работой "Мы за безопасность Столичного" в номинации "Объемная модель".

Ембаевской школы Ембаевской школы Ембаевской школы ﻿

Компьютерный класс, по оценке специалистов, открывает новые возможности для ембаевских школьников всех возрастов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# компьютер , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 17.09.2023Тюменцы смогут поблагодарить педагогов через экраны билбордов
18:52 17.09.2023Капсюльный револьвер Сэмюэла Кольта можно увидеть на новой выставке в Ялуторовске
18:00 17.09.202318 сентября - события дня
17:03 17.09.2023Ембаевские первоклассники будут заниматься в новом компьютерном классе