Ембаевские первоклассники будут заниматься в новом компьютерном классе

Ембаевской школы Ембаевской школы

Новый компьютерный класс в начале нового учебного года открылся в Ембаевской средней школе им. Ахмедрашита Аширбекова. Теперь к занятиям информатикой будут привлекать ещё и учеников младших классов, сообщается на сайте учебного заведения.

Информатика в Ембаевской школе, отметившей в этом году 55-летний юбилей, пользуется особой популярностью. По этому направлению сельские школьники одержали множество побед во всероссийских олимпиадах, научных форумах молодых исследователей "Шаг в будущее" и различных конкурсах.

Настоящим подарком для обучающихся, родителей, педагогов стало открытие в 2019 году центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

На базе центра ребята занимаются исследовательской деятельностью, робототехникой, легоконструированием, игрой в шахматы. Юные блогеры ведут свои странички в социальных сетях.

На муниципальном научном форуме молодых исследователей "Шаг в будущее - 2023", посвящённом 100-летию Тюменского муниципального района, ученица 8 "Б" класса Виктория Шитикова в секции "Социально-гуманитарные науки. История" заняла 2 место.

Призерами конкурса творческих работ, созданных в технике 3D-рисования "Это моя школа. Это мой район", стали ученицы 10 класса Лиана Тузмухаметова с работой "Школе имени Героя 105 лет" в номинации "Плоский рисунок" и Диана Речкина с работой "Мы за безопасность Столичного" в номинации "Объемная модель".

Компьютерный класс, по оценке специалистов, открывает новые возможности для ембаевских школьников всех возрастов.