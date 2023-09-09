Более 305 млрд рублей потратили в магазинах тюменцы в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

305 млрд 609,9 млн рублей потратили жители Тюменской области в магазинах с начала 2023 года. По сравнению с 2022 годом общий чек увеличился на 13,5%. С учетом того, что в регионе проживает 1 млн 608 тыс. 494 человека, покупки каждого жителя обошлись в 27 тыс. 142,5 руб.

Как сообщает "Вслух.ру", большая часть покупок приходится на непродовольственные товары, в общей сложности граждане оставили на кассах 158 млрд 793,4 млн рублей. 146 млрд 816,6 млн рублей тюменцы заплатили за продукты, включая напитки и табачные изделия.

Динамика прироста за семь месяцев в Тюменской области на втором месте в УФО после ЯНАО, где оборот розничной торговли увеличился на 14,7%. Рост цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в Тюменской области — на втором месте в УФО. По сравнению с декабрем 2022 года, в январе-июле 2023 года они увеличились на 0,8%.