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Спектакль "Бесприданница" тюменского драмтеатра собрал аншлаг в Ханты-Мансийске

Общество, 22:06 08 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Бесприданница" Тюменского драматического театра собрал аншлаг в Ханты-Мансийске 8 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Шикарный спектакль, замечательные актеры, красивые костюмы. Пока не могу передать всех впечатлений. С удовольствием сходила бы еще раз. Знаю, что это программа реализуется при поддержке губернатора Александра Моора и губернатора нашего округа", - отметила жительница Ханты-Мансийска Анна.

Выступление артистов Тюменской области проходит в рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество", который запустили губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.

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Подробнее о гастролях - культурноесотрудничество.рф.

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# Александр Моор , Дмитрий Артюхов , Наталья Комарова , спектакль , Тюменский драматический театр , Ханты-Мансийск

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