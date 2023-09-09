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Более 1 тыс. мероприятий провели за время работы "Тюменской ярмарки"

Общество, 13:29 09 сентября 2023

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Более 1 тыс. выставок, фестивалей, конкурсов и ярмарок провели за 30 лет работы "Тюменской ярмарки". Среди участников мероприятий были представители более 20 стран, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

"Выставочный зал остаётся единственным в Тюменской области пространством с постоянно готовыми для экспозиций 2,7 тыс. квадратных метров, к этому нужно добавить более 2 тыс. на улице. На протяжении десятилетий Выставочный зал был и остаётся центром притяжения для тюменцев и гостей города. Всего за 30 лет его посетило более шести миллионов человек", - сказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

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