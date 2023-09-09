  • 9 сентября 20239.09.2023суббота
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Около 230 детей каждый год проходят через тюменский дом "Борки"

Общество, 20:41 09 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От 220 до 250 детей каждый год проходят через "Дом социальной реабилитации детей и семей "Борки" Тюменского района. Половина ребят — это дети-сироты, которые находятся в центре длительное время, пока не получится подобрать замещающую семью или уже до окончания обучения и поступления в учреждение профессионального образования, сообщает пресс-служба РСРЦН "Семья".

В центре ребята живут маленькими семьями, в комнатах есть и своя небольшая кухня. Воспитатели и нянечки живут с ребятами постоянно, создавая и поддерживая "домашнюю" атмосферу. Специалисты по социальной работе с детьми сопровождают их в школе, на занятия кружков и секция, вместе с детьми выезжают на городские праздники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Борковский детский дом

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 09.09.2023Около 230 детей каждый год проходят через тюменский дом "Борки"
19:52 09.09.2023До 100 тыс. рублей могут получить молодые тюменцы на реализацию проекта
19:26 09.09.2023В Тюменской области 10 сентября ожидаются дожди и грозы
18:00 09.09.202310 сентября - события дня