Около 230 детей каждый год проходят через тюменский дом "Борки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От 220 до 250 детей каждый год проходят через "Дом социальной реабилитации детей и семей "Борки" Тюменского района. Половина ребят — это дети-сироты, которые находятся в центре длительное время, пока не получится подобрать замещающую семью или уже до окончания обучения и поступления в учреждение профессионального образования, сообщает пресс-служба РСРЦН "Семья".

В центре ребята живут маленькими семьями, в комнатах есть и своя небольшая кухня. Воспитатели и нянечки живут с ребятами постоянно, создавая и поддерживая "домашнюю" атмосферу. Специалисты по социальной работе с детьми сопровождают их в школе, на занятия кружков и секция, вместе с детьми выезжают на городские праздники.