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До 100 тыс. рублей могут получить молодые тюменцы на реализацию проекта

Общество, 19:52 09 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 100 тыс. рублей могут получить молодые жители Тюменской области на реализацию своего проекта в рамках конкурса молодежных инициатив "Моя идея" с 5 сентября по 7 октября. Участникам предстоит пройти образовательную программу, доработать идеи и представить свои проекты экспертам. Победители получат ресурсную поддержку на реализацию инициативы. Подать заявку можно до 2 октября.

Как сообщает "Moi-portal.ru", стать участниками конкурса могут жители Тюмени и юга области от 14 до 35 лет, которые только начинают путь в сфере социального проектирования. Представить свой проект можно в одном из направлений: добровольчество и благотворительность, развитие студенческой среды, творчество и креативные индустрии, образование и наука, развитие межнациональных отношений, финансовая грамотность и других.

"В этом году конкурс направлен на поддержку начинающих лидеров и сообществ. Зачастую эти инициативы локальные, однако они поднимают важные проблемы молодежи. Возможность быть услышанным и влиять через реализацию своих проектов на развитие региона, дают мотивацию оставаться и делать Тюменскую область еще более комфортной для проживания и развития молодых людей", — сказала руководитель бренда "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Подать заявку на участие можно до 14: часов 2 октября. Для этого нужно заполнить паспорт проекта на сайте мояидея72.рф.

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# молодежные проекты

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