Певица Варвара назвала Тюмень "мини-Москвой"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Мини-Москвой" назвала Тюмень Заслуженная артистка России, певица Варвара на пресс-конференции перед концертом "Пешком по России", который пройдет в ДК "Нефтяник" 9 сентября.

"Приезжаю сюда не первый раз. В последний раз мы были здесь в августе 2022 года с культурным фондом Иосифа Кобзона. Проехали всю Сибирь и заехали в Тюмень. Город знаю, каждый раз, когда сюда приезжаю, все время радуюсь. Как же хорошо, чисто, красиво, такая мини-Москва. Некоторые улочки напоминают мне Москву", — сказала певица.

Она сказала, что в Тюмени есть прекрасная набережная, по которой она хочет прогуляться, если будет время. Варвара отметила, что город отличается культурой еды, архитектурой, комфортом. По ее словам, ей бы хотелось здесь жить.

На концерте "Пешком по России" прозвучат известные многим песни: "Грезы", "Улетай", "Вдоль по Питерской", "Летала да пела". Также будет затронута русская тематика. Гости услышат "Ой, то не вечер", "Ойся, ты ойся", казачьи песни, которые наделены невероятной энергетикой, по мнению исполнительницы.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Споем всем залом. Хорошее настроение обеспечим. Я искренне люблю Россию, русский народ. С удовольствием езжу, гастроли — это большая честь, несмотря на перелеты, недосыпы. Я на сцене просто растворяюсь. Здесь мое", — добавила Варвара.

Певицу часто представляют как этно-диву. Со частью "этно" Варвара согласна. Она поет на семи языках: гэльском, иврите, шведском, фарси, армянском, арабском, испанском. На пресс-конференции она исполнила фрагмент на языке фарси.

Тур "Пешком по России" длится уже год. Его прерывают на лето, поскольку в этот период много разных фестивалей. Такие песни, по словам Варвары, нужны, потому что они сплачивают людей.

Концерт певицы начнется в ДК "Нефтяник" начнется в 18 часов. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова