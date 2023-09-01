Жители Ворогушинского и Малозоркальцевского сельских поселений активно голосуют на выборах
Общество, 13:46 10 сентября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Наибольшую активность на выборах проявляют жители Ворогушинского, Верхнеаремзянского и Малозоркальцевского сельских поселений в Тобольском районе 10 сентября. Всего здесь работает 29 избирательных участков.
"Все избирательные участки открылись вовремя. По традиции прозвучал гимн Российской Федерации. Кроме выборов губернатора Тюменской области у нас проходят довыборы депутатов в думу Лайтамакского, Овсянниковского и Сетовского сельских поселений", - рассказала председатель ТИК № 17 Тобольского района Виктория Малыгина.
В Тобольском районе около 15 тыс. избирателей. Проголосовать они смогут до 20 часов.