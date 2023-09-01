  • 10 сентября 202310.09.2023воскресенье
  • USD97,9241
    EUR104,8872
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер восточный

Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Жители Ворогушинского и Малозоркальцевского сельских поселений активно голосуют на выборах

Общество, 13:46 10 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наибольшую активность на выборах проявляют жители Ворогушинского, Верхнеаремзянского и Малозоркальцевского сельских поселений в Тобольском районе 10 сентября. Всего здесь работает 29 избирательных участков.

"Все избирательные участки открылись вовремя. По традиции прозвучал гимн Российской Федерации. Кроме выборов губернатора Тюменской области у нас проходят довыборы депутатов в думу Лайтамакского, Овсянниковского и Сетовского сельских поселений", - рассказала председатель ТИК № 17 Тобольского района Виктория Малыгина.

В Тобольском районе около 15 тыс. избирателей. Проголосовать они смогут до 20 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# избиратели , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:23 10.09.2023Участник СВО из Тобольска принял участие в выборах губернатора Тюменской области
14:14 10.09.2023Воспитатель детского сада получила автомобиль по результатам викторины "Знай свой край"
13:46 10.09.2023Жители Ворогушинского и Малозоркальцевского сельских поселений активно голосуют на выборах
13:32 10.09.2023Ученики школы № 92 определили лучших в акции "Будь первым!"