Жители Ворогушинского и Малозоркальцевского сельских поселений активно голосуют на выборах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наибольшую активность на выборах проявляют жители Ворогушинского, Верхнеаремзянского и Малозоркальцевского сельских поселений в Тобольском районе 10 сентября. Всего здесь работает 29 избирательных участков.

"Все избирательные участки открылись вовремя. По традиции прозвучал гимн Российской Федерации. Кроме выборов губернатора Тюменской области у нас проходят довыборы депутатов в думу Лайтамакского, Овсянниковского и Сетовского сельских поселений", - рассказала председатель ТИК № 17 Тобольского района Виктория Малыгина.

В Тобольском районе около 15 тыс. избирателей. Проголосовать они смогут до 20 часов.