Ученики школы № 92 определили лучших в акции "Будь первым!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Юных участников спортивно-патриотической акции "Будь первым!" наградили за участие и победы в играх в рамках фестиваля "Тюменская осень".

2 "З" класс школы № 92, корпус 1 завоевал первое место. "Участие в акции принимал практически весь класс – 34 человека. Мы очень хорошо готовились, нас поддержали родители – их было грандиозное количество. Все молодцы!" – рассказала учитель начальных классов 2 "З" класса Юлия Онофричук.

Подготовка у ребят заняла три-четыре дня. Занимались после уроков.

Визитка включила стихи о Тюмени и танец, посвященный городу. Второй блок акции – пять испытаний: мышеловка", метание снарядов в цель, сбор туристического рюкзака, игра "Морской бой".

Отметим, на параллели вторых классов школы № 92, корпус 2 определили обладателей сразу двух первых мест, двух вторых и стольких же третьих мест.

Спортивно-патриотическая акция "Будь первым!" прошла в рамках фестиваля "Тюменская осень" на 76 площадках Тюмени 10 сентября. В ней задействовали около двух тысяч детей. Все соревнования состоялись на спортивных площадках рядом со школой. Задания нужно было выполнять не на скорость, а на качество.