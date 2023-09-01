Тюменка Валентина Ермакова пожелала участникам "Тюменской осени" больших подарков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Участница осеннего фестиваля у тюменской школы № 17 пенсионерка Валентина Ермакова правильно ответила на вопрос викторины о тюменском флаге, получила сладкий подарок и положила билет в барабан.

"Хоть и участвую, но получить большой подарок желаю другим", - сказала тюменка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 300 человек уже приняли участие в фестивале "Тюменская осень" на площадке у многопрофильного колледжа ТИУ 10 сентября в Тюмени.

"Все жители района активно участвуют в викторине "Знай свой край", отвечают на вопросы, получают подарки и переходят во второй тур с надеждой на крупный выигрыш. Общаются, с удовольствием подпевают и пританцовывают под концертную программу. После 12 часов ждем основной поток горожан, подарков хватает", - рассказала администратор викторины Регина Халидуллина.

Впервые принял участие в фестивале девятнадцатилетний тюменец Михаил Крюков. Он отметил, что сможет ответить на вопрос краеведческой викторины.

"Даже если не знаешь, как правильно, шанс остается 50 на 50, ведь даны два варианта ответа. А если ответишь правильно, шансы удваиваются. Я не волнуюсь, а выиграть хочу квартиру", - рассказал молодой человек.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мама ученика 2 "а" класса школы № 17 Елена Хазиева пришла поддержать сына Володю в спортивной эстафете "Будь первым". В итоге ребята одержали честную победу в спортивных состязаниях и заняли первое место. После этого семья Хазиевых приняла участие в викторине и правильно назвала маршала Победы.

"Победа, хорошая погода и сладкий приз уже сделали этот день незабываемым. Мы участвуем в фестивале всегда и будем продолжать эту традицию", - подчеркнула Елена.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина