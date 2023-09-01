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Тюменцы могут пройти бесплатный медосмотр на девяти площадках фестиваля "Тюменская осень"

Общество, 13:14 10 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На девяти площадках фестиваля "Тюменская осень" можно пройти бесплатный медицинский осмотр, сообщает областной департамент здравоохранения.

В палатках здоровья выявляют риски развития сердечно-сосудистых патологий, определяют уровень загазованности легких,

консультируют по вопросу онкологических заболеваний кожи,

вакцинируют от сезонного гриппа и пневмококковой инфекции.

Палатки здоровья работают 10 сентября до 20 часов.

Узнать ближайший адрес площадки поможет карта мероприятий. Для этого выберите голубую метку "Палатка здоровья".

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# здравоохранение , фестиваль Тюменская осень

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