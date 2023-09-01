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Воспитатель детского сада получила автомобиль по результатам викторины "Знай свой край"

Общество, 14:14 10 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль, смартфоны, электросамокат получили победители викторины "Знай свой край" в рамках фестиваля "Тюменская осень" в прямом эфире телеканала "Тюменское время".

Клавдия Евгеньевна выиграла смартфон, эфир она смотрела с внуками, которые ликовали после правильного ответа бабушки.

Андрей едва ли ни стал обладателем машины, но неправильно ответил на вопрос, его поощрили мерчем от "Тюменского времени", а авто досталось Асем – воспитателю в детском саду. Как рассказала она корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", пока сложно поверить в произошедшее.

Электросамокат получила по результатам викторины тюменка Зоя. Она сообщила, что передаст его во владение внукам. А туристическая путевка в Тобольск на четверых досталась Александре, которая ранее никогда не была в этом городе.

Евгения Тенегина

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