Общественные наблюдатели: нарушений со стороны УИК не обнаружено

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нарушений со стороны участковых избирательных комиссий не обнаружено. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарёв на брифинге 10 сентября.

"И мое участие на избирательных участках, и информация, поступившая от многих наших наблюдателей, свидетельствует о том, что каких-либо нарушений со стороны участковых избирательных комиссий не обнаружено. Не было зафиксировано ни одного случая нарушения избирательных процедур, нарушений препятствования свободе волеизъявления. Таким образом права наших избирателей были надёжно защищены", - подчеркнул председатель штаба.

Общественные наблюдатели продолжают свой контроль – будут следить за подсчетом голосов и подведением итогов голосования в территориальных избирательных комиссиях.

Видео из ТГ-канала информационного центра правительства Тюменской области.