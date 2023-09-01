С девятой попытки удалось найти обладателя нового автомобиля среди участников викторины "Знай свой край" в Тюмени

| Фото: скриншот прямого эфира ТК "Тюменское время" | Фото: скриншот прямого эфира ТК "Тюменское время"

Ноутбук, телевизор, электросамокат, автомобиль стали подарками для тюменцев в прямом эфире викторины "Знай свой край" на телеканале "Тюменское время".

Студентка, будущий педагог Ирина стала обладательницей смартфона. Она правильно ответила на вопрос о том, какую поэму написал Петр Ершов, выбрав из двух вариантов "Сузге".

Телевизор не получили три жительницы Тюмени, две из них не ответили на звонки, включив роботизированных секретарей. Еще одна девушка по имени Виктория не смогла правильно ответить на вопрос, но получила мерч, а военный пенсионер Александр верно ответил на вопрос, о том, что именно в гостинице "Восток" есть номера, посвященные писателям.

Следующим подарком стал электросамокат. Его не смогла получить Надежда, потому что забыла у дочери свою каточку викторины с цифрами, ей подарили утешительный мерч от тюменского телевидения. А Людмила правильно ответила на вопрос о том, что купец Андрей Текутьев организовал и содержал театр в Тюмени, таким образом электросамокат достался ей.

Автомобиль могла получить жительница областного центра Марвар, но она неверно ответила на вопрос о фестивале "Небо и земля". Транспорт не достался Алле и Наталье, до которым ведущим не удалось дозвониться. Галина не смогла ответить на вопрос о том, кого называли двухсотниками и трехсотниками в годы Великой Отечественной войны в Тюмени. Еще одна Галина неверно назвала цифры на карточке викторины. Елена неправильно назвала год рождения тюменского писателя Владислава Крапивина. Азиф также не смог выбрать правильный ответ. Татьяна не взяла с собой карточку викторины. С девятого раза удалось найти обладателя автомобиля, ей стала пенсионерка Галина. Она сообщила, что ради того, чтобы ездить на дачу на собственному авто, он сдаст на права.

Пятый этап второго тура викторины "Знай свой край" прошел в прямом эфире телеканала "Тюменское время". Участникам нужно было ответить на вопросы об истории города и знаковых персонах.

По данным на 20 часов итоги викторины "Знай свой край" фестиваля "Тюменская осень" таковы: горожане забрали с площадок 644 чайника, 339 тостеров, 322 АКБ-внешних аккумулятора, 198 фенов-щеток, 197 утюгов, 151 миксер, 99 сертификатов ТКТО и 51 сертификат в музей и многое другое.

Напомним, викторина "Знай свой край" — часть программы фестиваля "Тюменская осень".

Евгения Тенегина