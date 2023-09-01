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Предприятия Тюменской области готовы принять на работу 233 монтажника

Экономика, 16:49 11 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

233 монтажника требуются на предприятия Тюменской области. Также в число самых востребованных специалистов вошли инженеры: компании открыли 202 вакансии для них, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Кроме того, предприятия нуждаются в электрогазосварщиках – 153 свободных рабочих места, для программистов – 78, технологов – 72.

На портале "Работа России" Тюменской области представлено 20 тыс. 387 вакансий.

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# вакансии , занятость

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