Предприятия Тюменской области готовы принять на работу 233 монтажника

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

233 монтажника требуются на предприятия Тюменской области. Также в число самых востребованных специалистов вошли инженеры: компании открыли 202 вакансии для них, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Кроме того, предприятия нуждаются в электрогазосварщиках – 153 свободных рабочих места, для программистов – 78, технологов – 72.

На портале "Работа России" Тюменской области представлено 20 тыс. 387 вакансий.