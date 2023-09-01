В Тобольске запустили тепло по новому трубопроводу от ул. Октябрьской до СК "Иртыш"

| Фото: ТГ-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Тепло по новому трубопроводу запустили от ул. Октябрьской до спорткомплекса "Иртыш" в Тобольске. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"С коллегами объехали объекты ремонтной компании. Все работы идут по графику, в том числе в микрорайоне 3Б. Кстати, в 2024 году сделаем тротуар к Спортивному комплексу "Иртыш". В соцсетях вижу очень много обращений по этому поводу", - пояснил Максим Афанасьев.

Он отметил, что тротуар для пешеходов будет сделан несмотря на то, что проезжая часть на данном участке очень узкая. Особое внимание уделят безопасности.