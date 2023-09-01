Тюменский агроном рассказала о теплом способе хранения лука зимой

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Срок хранения лука, в первую очередь, зависит от сорта. Дольше всего, по словам агронома филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Натальи Стёпиной, хранятся поздние сорта репчатого лука – они могут пролежать до апреля – мая.

"Желтые сорта лука хранятся, как правило, дольше - среди них больше поздних, чем среди красных и белых - они чаще ранние и среднеспелые, - пояснила она. - Можно посоветовать проверенные сорта: Геркулес, Ред Барон, Стурон, Центурион".

После того как луковицы выкопали, их нужно просушить на грядке, затем 1 – 2 недели - в проветриваемом помещении.

Хорошо просушенный лук можно хранить в ящиках (решетчатых, деревянных и пластиковых с отверстиями), перфорированных коробках, мешках (тканевых или бумажных), плетеных корзинах, полипропиленовых овощных сетках или дамских колготках. Даже пребывая в состоянии покоя, луковицы дышат, выделяя влагу. Потому нельзя упаковывать запасы герметично, чтобы они не сгнили и не были поражены плесенью. Лотки, коробки и ящики нужно брать неглубокие, высотой не более 30 – 35 см. И в мешках слой загруженных в них луковиц должен быть таким же. Допустимо хранение лука насыпью при условии размещения его тонким слоем и использования подложки.

Холодильник для длительного сохранения лука не подходит - здесь поддерживается повышенная влажность, что будет провоцировать загнивание луковичной шейки и развитие плесени. А это значительно сократит срок хранения продукта.

Теплый способ предполагает, что для хранения необходима температура от + 18 °С до + 22 °С. Влажность в помещении должна быть 60 – 70 %. Поэтому разместить плоды можно на высоких антресолях, в кладовке, в пустом пространстве под кроватью и на утеплённой лоджии. Также часто встраивают специальные ящики в кухонный гарнитур. В этом случае важно, чтобы тепло от духовки и других бытовых приборов не влияло на сохранность продуктов.