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В Тюмени на "Кросс нации" перекроют семь улиц

Общество, 09:18 12 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На время проведения Всероссийского дня бега "Кросс нации" будет перекрыто семь улиц в Тюмени с 8 до 15 часов 30 минут 16 сентября.

Как сообщает городская администрация, проезд в этот день запретят на ул. Орджоникидзе – от ул. Республики до ул. Советской, ул. 8 Марта – от ул. Республики до ул. Советской, ул. Водопроводной – от ул. Республики до ул. Ванцетти, ул. Первомайской – от ул. Республики до ул. Советской. Также на ул. Советской – от ул. Немцова до ул. Первомайской, ул. Хохрякова – от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской и на ул. Володарского – от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской.

Объехать перекрытие можно по улицам Республики, Профсоюзной и Челюскинцев.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# Кросс нации , перекрытие движения

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