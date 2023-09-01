До 40 тонн продукции будет выпускать на новой площадке тюменский кооператив

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 40 тонн продукции из говядины от фермеров Тюменской области будет выпускать на новой площадке кооператив "Исток" из Тюмени. В инфраструктуру, которая включает убойный, производственные цеха и склады, предприятие инвестировало более 29 млн рублей. Если на данный момент сырье закупают у фермерских и личных подсобных хозяйств из девяти районов области, то в дальнейшем планируют организовать поставки со всего региона.

"Мы открыли новое производство, которое позволяет увеличить выпуск готовой продукции более чем в три раза. На текущий момент наша задача организовать возможности для приема до 140 тонн сырья от сельхозкооперативов", - рассказал директор ООО "Исток" Анатолий Шмурин.

Новое производство ориентировано на получение продукта с добавленной стоимостью. Здесь планируют выпускать полуфабрикаты, порционную нарезку и концентрированные бульоны. И это на первом этапе, который реализуют уже в текущем году. Далее ассортимент будет расширен за счет изготовления колбас, деликатесов и консервации.

По мнению заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова, производство может стать локомотивом отрасли и источником развития для небольших хозяйств небольших населенных пунктов.

Отметим, что кооператив обеспечен собственными цехами убоя и переработки, ветлабораторией. Контроль качества организован на каждом этапе производства. До 70 % продукции поставляют в учреждения социальной сферы, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Оксана Корнеенкова