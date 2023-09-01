Тюменский шеф-повар расскажет о принципах безотходного производства на кухне

| Фото: холдинг "Дина" | Фото: холдинг "Дина"

Тюменцев приглашают на бесплатный "ЭкоФест на Северном" на площадке у рынка "Северный" 16 сентября с 12 до 17 часов.

Как соощает пресс-служба холдинга "Дина", здесь состоятся выступления экспертов по различным темам. Так, шеф-повар и экоактивист Ксения Вахрушева расскажет о принципах безотходного производства (zero waste) как в ресторанах, так и на кухне дома - что такое корзина отходов и как можно сократить отходы на кухне, а также поделится некоторыми вдохновляющими рецептами.

Стилист Алёна Абдульманова поговорит с горожанами об осознанном потреблении. О минимализме как стиле жизни — как остановиться покупать всё подряд и научиться чувству достаточности. Об экологической осознанности, качестве, количестве вещей, капсульном гардеробе и ресейле одежды.

Волонтеры из ТООДД "ЧИР" расскажут о тюменских экотропах и представят виртуальный тур, который каждый сможет опробовать в VR-очках.

Ольга Новосадова, профессиональный эколог, экоактивист, представит свой проект – электронный экогид по Тюмени.

На "Экофесте на Северном" также организуют урожайный обменник (куда можно принести свои излишки овощей и фруктов или взять себе парочку кабачков или яблоки), маркет местных производителей, эко-секонд-хенд и ретро-лавку, мастер-классы для детей и взрослых, фуд-зону, благотворительную барахолку от холдинга "Дина".

Также каждый гость сможет пройти квест от рынка "Северный", поучаствовать в розыгрышах и сфотографироваться у осенней фотозоны.

"Организуя такое социально значимое мероприятие, мы хотим в очередной раз напомнить о нашей ответственности за окружающий мир и о том, как важно заботиться о чистоте и экологии", - отметила директор рынка "Северный" Татьяна Киселева.

Вход свободный. Можно прийти и поучаствовать всей семьей.