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Тюменские представители легпрома могут предложить свои требования профстандартов трех специальностей

Экономика, 16:05 11 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые профессиональные стандарты трех специальностей могут оценить представители предприятий легкой промышленности Тюменской области. А также предложить свои варианты требований. Проекты разработаны Торгово-промышленной палатой России.

Для оценки предлагаются: "Специалист по инжинирингу текстильного и швейного производства", "Модельер-конструктор обуви, кожевенно-галантерейных изделий" и "Специалист в сфере промышленной безопасности".

Отзывы необходимо отправить до 14 сентября, заполнив форму по ссылке, комменатрии принимают по электронной почте zagvazdina@tpp-to.ru, пишет ТПП Тюменской области.

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# легкая промышленность , обсуждение , профессии , стандарты

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