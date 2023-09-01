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Картины эпохи Возрождения оживут во время открытия филармонического сезона в Тюмени

Общество, 16:16 11 сентября 2023

ТКТО | Фото: ТКТО

Видеомэппинг впервые используют во время открытия 65 филармонического сезона в Тюмени 15 сентября. Во время исполнения Кантаты К. Орфа Кармина Бурана оживут картины эпохи Возрождения, барокко и классицизма.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала в своем аккаунте во ВКонтакте.

Она напомнила, что накануне старта нового музыкального сезона тюменский оркестр побывал в гастрольном туре.

"В Оренбурге 2 и 3 сентября концерты прошли с блистательным триумфом. 5 сентября ТФО впервые выступил в Салавате (Башкортостан). 6 сентября тюменских музыкантов встречали жители Уфы. Концерт состоялся в рамках фестиваля классической музыки "Романтика осени" и стал рекордным по количеству слушателей в этом гастрольном туре: более тысячи любителей классической музыки собрались на площади под открытым небом, чтобы вместе насладиться произведениями любимых композиторов", - рассказала она.

8 сентября Тюменский филармонический оркестр под руководством Юрия Медяника дал концерт в Сургуте в рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество". Артистов встретили аншлагом и овациями.

"Наш оркестр искренне любят и всегда тепло принимают, ведь его выступления дарят настоящее наслаждение", - уверена Майер.

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# Тюменский филармонический оркестр

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