Участок трассы Курган - Тюмень в Исетском районе стал более опасным

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В три с половиной раза выросло число ДТП на участке трассы Курган - Тюмень в Исетском районе Тюменской области. С 2023 года здесь произошло 40 дорожных аварий, в них погибли два человека, 59 были ранены.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, автоинспекторы сами предотвращают на опасном отрезке выезды на встречную полосу, 15 сентября им на помощь придут беспилотники.