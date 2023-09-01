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Участок трассы Курган - Тюмень в Исетском районе стал более опасным

Общество, 15:54 11 сентября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В три с половиной раза выросло число ДТП на участке трассы Курган - Тюмень в Исетском районе Тюменской области. С 2023 года здесь произошло 40 дорожных аварий, в них погибли два человека, 59 были ранены.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, автоинспекторы сами предотвращают на опасном отрезке выезды на встречную полосу, 15 сентября им на помощь придут беспилотники.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , Исетский район

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