Участок трассы Курган - Тюмень в Исетском районе стал более опасным
Общество, 15:54 11 сентября 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В три с половиной раза выросло число ДТП на участке трассы Курган - Тюмень в Исетском районе Тюменской области. С 2023 года здесь произошло 40 дорожных аварий, в них погибли два человека, 59 были ранены.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, автоинспекторы сами предотвращают на опасном отрезке выезды на встречную полосу, 15 сентября им на помощь придут беспилотники.