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Молодых предпринимателей Тюменской области ждут в проект "Мой бизнес. Первое дело"

Экономика, 17:01 11 сентября 2023

forumsup.ru | Фото: forumsup.ru

Образовательный проект для молодых предпринимателей "Мой бизнес. Первое дело" стартует с 3 октября. За 10 недель начинающие предприниматели пройдут путь от создания бизнес-идеи до разработки плана ее реализации и первых продаж под руководством опытных наставников, сообщают организаторы.

"В социальном партнерстве со Сбером, VK и АНО "Россия страна возможностей" мы успешно провели первый сезон проекта. Его участниками стали почти 12 тысяч человек из 85 регионов России. Мы отмечаем, что участники проекта выбирают быстрорастущие и перспективные отрасли. Лидером выбора стала сфера, связанная с питанием — 16 процентов проектов", — рассказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Обучение будет проходить в три этапа, которые будут включать вебинары и практические занятия. Участие в программе бесплатное и доступно для всех желающих.

Подать заявку можно на сайте.

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# бизнес , молодые предприниматели

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