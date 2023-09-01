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Жителя Тюменской области за пьяную езду лишили автомобиля

Происшествия, 17:12 11 сентября 2023

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

320 часов отработает за пьяную езду 34-летний житель Заводоуковского городского округа. За повторное нарушение он также лишился автомобиля, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде было установлено, что мужчина привлекался к административной ответственности за пьяную езду в августе 2022 года. Он был подвергнут штрафу в размере 30 тыс. рублей и лишен прав на срок год и шесть месяцев.

В июле подсудимый употребил спиртное и ночью поехал в кафе на своем автомобиле Daewoo Nexia. Водителя остановили инспекторы дорожно-патрульной службы.

Суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ, лишил его прав на два с половиной года и конфисковал в доход государства автомобиль.

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# Заводоуковский городской округ , пьяная езда , суд

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