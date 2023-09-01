В Ишиме создадут клуб для семей участников СВО

| Фото: предоставлено Любовью Гультяевой | Фото: предоставлено Любовью Гультяевой

20 семей военнослужащих – участников СВО и мобилизованных – стали участниками проекта "Содействие" в Ишиме. Их знакомство состоялось на первом занятии, которое прошло 9 сентября в библиотеке им. Васильева – второй модельной библиотеке в городе. На встрече женщинам рассказали, по какому плану будут идти занятия, какие эксперты приглашены в проект и какого рода помощь они смогут оказать.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор программы, специалист АНО "Социокультурный психолого-педагогический досуговый центр "Сфера" Любовь Гультяева.

"Особенностью проекта станет участие в нем детей. Во-первых, для них также предусмотрены групповые и индивидуальные занятия. Во-вторых, мамам не придется думать, куда их пристроить на это время", - пояснила куратор.

Она рассказала, что ключевая идея проекта, ставшего победителем Фонда президентских грантов, – оказание социально-психологической помощи. К примеру, уже 16 сентября практикующий психолог проведет с участницами занятия методом нейрографики, направленные на снижение уровня тревожности, гармонизацию психоэмоционального состояния.

В дальнейшем библиотекари проведут сеансы библиотерапии, которые наряду с терапевтическим эффектом помогут переосмыслить ценности и обрести позитивные установки.

Духовно-нравственную часть мероприятий осуществит протоиерей Ишимской епархии. Священник поможет разобраться в страхах и опасениях, укрепить силу духа.

Кроме того, участницам дадут актуальную и достоверную информацию представители органов местного самоуправления, военного комиссариата Ишима, Ишимского и Абатского районов, соцзащиты. Женщины смогут получить ответы на интересующие вопросы, связанные с мобилизацией и участием военнообязанных в СВО, мерах социальной поддержки.

По словам Любови Гультяевой, итогом реализации проекта станет создание клуба "Содействие" на базе библиотеки им. Васильева.

"Он объединит семьи и близких родственников участников специальной военной операции и мобилизованных граждан, расширит круг участников и поможет пережить это нелегкое время", - резюмировала она.

Узнать подробности о проекте и возможности участия в нем можно по телефону 8 (34551) 6-50-30.

Добавим, что на реализацию проекта в поддержку семьи, материнства, отцовства и детства выделено 420 тыс. рублей.

Инна Кондрашкина