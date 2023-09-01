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Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

В Тюмени пройдет единый день нематериального этнокультурного достояния

Общество, 08:14 13 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единый день нематериального этнокультурного достояния Тюменской области начнется в ДК "Нефтяник" 20 сентября в 11 часов. Участников ждут круглый стол и выставка с традиционными промыслами и ремеслами, сообщают организаторы, авторы проекта "Наше наследие".

На круглом столе "Сохранение и развитие нематериального этнокультурного достояния Тюменской области" пройдет обсуждение постановления правительства РФ № 1277 о формировании Федерального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния России, будут продемонстрированы результаты работы реестра ОНКН народов Тюменской области и лучшие практики работы с региональным и федеральным реестрами.

На выставке представят тюменский махровый ковёр, тобольскую резную кость, проведут мастер-классы по ковроткачеству и резьбе по кости.

Регистрацию по ссылке.

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# тюменский ковер

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