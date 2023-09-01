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Волонтеры проекта "Бабушкин воркаут" проведут занятие по пилатесу

Общество, 19:15 11 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Занятие по пилатесу проведут волонтеры проекта "Бабушкин воркаут" в центре развития творчества детей и юношества "Контакт" (ул. Станционная, 22) в Тюмени 12 сентября. Начало – в 11 часов, сообщает информационный центр правительства региона.

Присоединиться могут все желающие жители в возрасте от 55 лет. Необходимо записаться по телефону: 30-39-59.

"После каждого своего спортивного мероприятия я даю ученицам несколько упражнений на растяжку, чтобы мышцы смогли расслабиться после физических нагрузок и человек не чувствовал резкие боли на следующий день", – рассказала наставник проекта "Бабушкин воркаут", спорт-инструктор Татьяна Мирошниченко.

Кроме того, жители 55+ могут стать инструкторами-добровольцами проекта, если пройдут обучение. Занятия от профессиональных наставников по 10 адаптированным спортивным направлениям будут проводиться еженедельно в течение пяти месяцев. Зарегистрироваться можно по телефону: 30-39-59.

Проект реализует Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

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# здоровье , пожилые люди , спорт

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