Ханты-Мансийску присвоили почетное звание "Город трудовой доблести"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено Ханты-Мансийску. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 11 сентября.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей города с этим знаменательным событием

"В годы Великой Отечественной войны Ханты-Мансийск находился далеко от линии фронта. Здесь не было крупных оборонных заводов. Но его жители так же самоотверженно, как и весь наш народ, трудились во имя Победы", – сказал он.

Владимир Якушев отметил, что жители Ханты-Мансийска заготавливали древесину для производства авиафанеры, комплектующих для огнестрельного оружия, лыж, а также добывали и перерабатывали рыбу. Город стал основным поставщиком рыбных консервов, поступавших на фронт. Люди работали в три-четыре смены. В разы перевыполняли план.

"Прошли годы. Ханты-Мансийск превратился в нефтяную столицу России. Но память о трудовых подвигах маленького поселка жива в сердцах нынешних жителей города. Сегодня, когда наша страна вновь столкнулась с внешними угрозами, жители Ханты-Мансийска и Югры снова встали на защиту Родины. Югорчане доблестно выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, помогают жителям новых регионов вернуться к мирной жизни", – заключил Владимир Якушев.

Полпред пожелал столице Югры процветания и развития, а всем горожанам – счастья, благополучия и здоровья.