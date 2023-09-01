Александр Моор поздравил жителей Ханты-Мансийска с присвоением звания "Города трудовой доблести"

| Фото: со страницы Александра Моора | Фото: со страницы Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ханты-Мансийска с присвоением столице Югры звания "Города трудовой доблести".

"Уже с первых дней Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский леспромхоз значительно увеличил заготовку древесины и производство пиломатериалов. Работники постоянно перевыполняли план. Изготавливали для нужд армии приклады для винтовок и автоматов, доски для снарядных и патронных ящиков. На фронт из округа отправляли рыбные консервы, спички, валенки. Как и по всей стране, здесь жили под девизом – все для фронта, все для Победы!", – сказал он.

Ханты-Мансийск стал восьмым городом в Уральском федеральном округе, удостоенным высокого звания. "Героические трудовые традиции предшественников теперь продолжают новые поколения", – заключил Александр Моор.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин присвоил Ханты-Мансийску почетное звание "Город трудовой доблести".