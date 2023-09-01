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В Тюменской области создадут два семейных центра в рамках пилотного проекта Минтруда

Общество, 14:59 12 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два семейных многофункциональных центра откроют в Тюменской области в рамках пилотного проекта Минтруда. Это стало возможно после победы в конкурсном отборе инновационных соцпроектов.

Один будет функционировать в Тюмени на базе регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья", второй – в Голышманово на базе муниципального комплексного центра социального обслуживания населения.

В каждом семейном МФЦ по принципу одного окна будет работать отделение первичного приема. Его специалисты займутся оперативной обработкой обращений и сориентируют семьи в получении социальных услуг. Это позволит максимально персонифицировать процесс, сообщили в пресс-службе регионального центра "Семья".

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# конкурс , Минтруд , центр Семья

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