Более 4 тыс. человек послушали концерты гастрольного тура Тюменского филармонического оркестра

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 4 тыс. слушателей оценили концерты гастрольного тура Тюменского филармонического оркестра со 2 по 8 сентября. Музыканты выступили в Оренбурге, Салавате, Уфе и Сургуте, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Башкортостане на фестивале классической музыки "Романтика осени" концерт тюменского оркестра посетили более 1 тыс. слушателей.

Завершились гастроли в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, где выступление состоялось в рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество".

"Спасибо за потрясающий концерт. Прекрасное исполнение, отличный выбор произведений. Волшебный вечер музыки", - поделилась впечатлениями жительница Сургута Светлана Журавлева.

В Тюмени концерт филармонического оркестра состоится 15 сентября. Юбилейный 65 сезон откроет Кантата К. Орфа "Кармина Бурана".