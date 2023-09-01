  • 13 сентября 202313.09.2023среда
  • USD94,7035
    EUR101,5646
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северный

Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на встречу с поэтессой Ольгой Даниловой-Пушкарь

Общество, 08:27 13 сентября 2023

vk.com/cgbstyumen | Фото: vk.com/cgbstyumen

Встреч с тюменской поэтессой Ольгой Даниловой-Пушкарь начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) 13 сентября в 12 часов. Гости познакомятся с ее стихами и узнают, как рождаются строчки.

По информации организаторов, поэтесса расскажет слушателям о себе, познакомит со своим творчеством. В исполнении автора прозвучат стихотворения из сборников. Участники прослушают и совершенно новые, еще неопубликованные творения.

Тюменцы также посмотрят видеоряд картин Даниловой-Пушкарь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# библиотека , писатели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:27 13.09.2023Тюменцев приглашают на встречу с поэтессой Ольгой Даниловой-Пушкарь
08:14 13.09.2023В Тюмени пройдет единый день нематериального этнокультурного достояния
19:27 12.09.2023Итоги работы общественного штаба по наблюдению за выборами подвели в Тюмени
19:24 12.09.2023Тюмень получила звание самого бегающего города России