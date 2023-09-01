Тюменцев приглашают на встречу с поэтессой Ольгой Даниловой-Пушкарь
Общество, 08:27 13 сентября 2023
| Фото: vk.com/cgbstyumen
Встреч с тюменской поэтессой Ольгой Даниловой-Пушкарь начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) 13 сентября в 12 часов. Гости познакомятся с ее стихами и узнают, как рождаются строчки.
По информации организаторов, поэтесса расскажет слушателям о себе, познакомит со своим творчеством. В исполнении автора прозвучат стихотворения из сборников. Участники прослушают и совершенно новые, еще неопубликованные творения.
Тюменцы также посмотрят видеоряд картин Даниловой-Пушкарь.