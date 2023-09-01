Жителей Тюменской области предупредили о перерывах телевещания
Общество, 17:23 12 сентября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Кратковременные перерывы в трансляции эфирного теле- и радиовещания планируются в Тюменской области с 14 по 28 сентября, сообщает информационный центр регионального правительства.
Это связано с плановыми профилактическими работами на объектах телерадиосети РТРС. С графиком перерывов можно ознакомиться на карточке и на сайте, а также в мобильном приложении "Телегид".
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области