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Жителей Тюменской области предупредили о перерывах телевещания

Общество, 17:23 12 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кратковременные перерывы в трансляции эфирного теле- и радиовещания планируются в Тюменской области с 14 по 28 сентября, сообщает информационный центр регионального правительства.

Это связано с плановыми профилактическими работами на объектах телерадиосети РТРС. С графиком перерывов можно ознакомиться на карточке и на сайте, а также в мобильном приложении "Телегид".

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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