Жителей Тюменской области предупредили о перерывах телевещания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кратковременные перерывы в трансляции эфирного теле- и радиовещания планируются в Тюменской области с 14 по 28 сентября, сообщает информационный центр регионального правительства.

Это связано с плановыми профилактическими работами на объектах телерадиосети РТРС. С графиком перерывов можно ознакомиться на карточке и на сайте, а также в мобильном приложении "Телегид".