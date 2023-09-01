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Юные тюменцы могут отдохнуть в "Артеке" по региональной квоте

Общество, 09:29 14 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Талантливые подростки из Тюменской области могут бесплатно отдохнуть в Международном детском центре "Артек". Прием заявок на 13, 14 и 15 смены открыт, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Делегации Тюменской области будут направлены на отдых по региональной квоте, поэтому отдохнуть на Черноморском побережье ребята 5-11 классов (до 18 лет), имеющие достижения в творчестве, науке или спорте могут бесплатно.

Для этого необходимо изучить инструкцию, зарегистрироваться на сайте артек.дети и через свой личный кабинет подать заявку на понравившуюся смену. По итогам проверки всех заявок и на основании рейтинга полученных баллов будут выбраны ребята, которые отправятся в лагерь.

Прием заявок заканчивается за 35 дней до начала смены. 13 смена "От увлечения – к профессии" пройдет с 12 ноября по 2 декабря, 14 смена "Мы – больше, чем Я" - с 6 по 26 декабря, 15 смена "Новогодняя сказка "Артека" - с 30 декабря по 19 января 2024 года.

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# Артек , детский отдых , смена , талантливые дети

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