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В Тюменской области 17 тысяч школьников решали олимпиаду по экономике

Общество, 12:25 13 сентября 2023

региональный центр "Новое поколение"

17 тыс. школьников Тюменской области участвовали в олимпиаде по экономике 12 сентября. Это на 7 тыс. человек больше, чем в прошлом учебном году. Это первый предмет в общем перечне Всероссийской олимпиады школьников, сообщает региональный центр "Новое поколение".

"Интерес ребят колоссальный. Мы сравнили количество заявок с предыдущим годом. Видим увеличение по многим предметам. Большинство ребят, кстати, хотят проверить свои знания сразу в нескольких олимпиадах. И еще стоит отметить, что в этом году ВсОШ ждали, хорошая информационная кампания проходит на местах, в школах. Онлайн-формат отлично зарекомендовал себя, и в этом году мы видим стабильный рост участников", - рассказал руководитель регионального центра "Новое поколение" Максим Сусоев.

Всероссийская олимпиада школьников проходит в четыре этапа. Успешные результаты на заключительном этапе дают льготы по профилю олимпиады при поступлении в любые вузы страны: от максимального балла за ЕГЭ до зачисления без экзаменов.

Школьники могут подать заявку на олимпиаду даже в день ее проведения. Для этого нужно перейти по ссылке.

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# Всероссийская олимпиада школьников , центр Новое поколение , школьники

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