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В Тюмени запустят проект "Доступный керлинг" для людей с поражением опорно-двигательного аппарата

Общество, 16:05 13 сентября 2023

из архива Константина Пережогина | Фото: из архива Константина Пережогина

Проект "Доступный керлинг" для людей с поражением опорно-двигательного аппарата запустят в Тюмени в октябре. Автор инициативы, аналитик Центра опережающей профессиональной подготовки Тюменской области Константин Пережогин выиграл на него в первом сезоне конкурса "Росмолодежь.Гранты" 118 тысяч рублей.

На средства гранта планируется закупить оборудование для игры в напольный кёрлинг, в том числе приспособления для бросания камня в кёрлинге на колясках, а также подарки для участников.

В программе будут предусмотрены бесплатные выездные мастер-классы по данному виду спорта, тренировки, турниры и информационно-обучающие площадки с экспертами.

"В дальнейшем я хочу развивать свой проект и участвовать для этого в грантовых конкурсах", - поделился Константин с департаментом общественных связей региона.

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# керлинг , спорт

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