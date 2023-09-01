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Сохранением "Дома мещанина И. П. Нечаева" займутся в Тюмени

Общество, 17:34 13 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Согласована проектная документация на работы по сохранению "Дома мещанина И. П. Нечаева" (ул. Ленина, 45) в Тюмени. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Источник финансирования —частные средства, отмечают в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Одноэтажный деревянный дом датируется 1896 годом. По своей композиции и декору характерен для застройки города. В южной угловой части дома прежде размещалось парадное крыльцо, ныне утрачено.

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# памятник архитектуры , реставрация

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