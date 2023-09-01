В книжном фонде первой модельной детской библиотеки Тобольска 45 тысяч изданий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45 тысяч изданий составляют книжный фонд первой модельной детской библиотеки в Тобольске. Ее открыли после реконструкции в центральной детской библиотеке им. П. П. Ершова 13 сентября. Кроме книг, в пользовании более 11 тыс. юных читателей - интерактивная панель, развивающее оборудование, ноутбуки и моноблоки, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"В масштабном преобразовании библиотека бережно сохранила память о нашем земляке, писателе Петре Павловиче Ершове, имя которого она носит. Создавая новое, мы опираемся на мощный фундамент — традиции, опыт, знания, которые хранят наши библиотеки", - подчеркнула директор регионального департамента культуры Елена Майер.

В 2022 году учреждение выиграло конкурсный отбор по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура". На оснащение и модернизацию федерального бюджета направлено 10 млн рублей. В Тюменской области это уже 12 библиотека нового типа.