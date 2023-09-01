В Следственном комитете организовали горячую линию по вопросам защиты детей

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Телефонную линию "Ребенок в опасности" запустили в следственном управлении Следственного комитета России.

Как сообщает областное ведомство, сообщить о нарушении прав и интересов несовершеннолетних может любой гражданин по номерам 123 (с мобильного) или 8-800-100-09-60#1.

Обращение по этим телефонам поможет правильно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье.

Каждое сообщение будет тщательно рассмотрено в соответствии с действующим законодательством. К виновным лицам будут применены строгие меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.