  • 14 сентября 202314.09.2023четверг
  • USD95,9794
    EUR103,1066
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Следственном комитете организовали горячую линию по вопросам защиты детей

Общество, 16:04 14 сентября 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Телефонную линию "Ребенок в опасности" запустили в следственном управлении Следственного комитета России.

Как сообщает областное ведомство, сообщить о нарушении прав и интересов несовершеннолетних может любой гражданин по номерам 123 (с мобильного) или 8-800-100-09-60#1.

Обращение по этим телефонам поможет правильно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье.

Каждое сообщение будет тщательно рассмотрено в соответствии с действующим законодательством. К виновным лицам будут применены строгие меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# горячая линия , несовершеннолетние , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:04 14.09.2023В Следственном комитете организовали горячую линию по вопросам защиты детей
15:42 14.09.2023Тюменский военно-поисковый отряд "Кречет" отметит юбилей
15:31 14.09.2023Тюменские специалисты выявили вредителя сельхозкультур в базилике из Таджикистана
14:47 14.09.2023Тюменский застройщик рассчитал работника после вмешательства инспекции труда