Два человека погибли в аварии на дороге Курган – Тюмень

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека, по предварительным данным, погибли в аварии на автодороге Курган – Тюмень в Исетском районе 14 сентября. Движение на 143-м км пути полностью закрыто, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Здесь столкнулись BMW и большегруз. Возник пожар. "По предварительной информации, погибли два человека из автомобиля BMW. Водителя фуры доставили в больницу", – сообщили в ГИБДД.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, специальные службы. Обстоятельства выясняются.