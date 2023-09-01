Два человека погибли в аварии на дороге Курган – Тюмень
Общество, 09:18 14 сентября 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Два человека, по предварительным данным, погибли в аварии на автодороге Курган – Тюмень в Исетском районе 14 сентября. Движение на 143-м км пути полностью закрыто, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Здесь столкнулись BMW и большегруз. Возник пожар. "По предварительной информации, погибли два человека из автомобиля BMW. Водителя фуры доставили в больницу", – сообщили в ГИБДД.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, специальные службы. Обстоятельства выясняются.