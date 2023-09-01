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Два человека погибли в аварии на дороге Курган – Тюмень

Общество, 09:18 14 сентября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека, по предварительным данным, погибли в аварии на автодороге Курган – Тюмень в Исетском районе 14 сентября. Движение на 143-м км пути полностью закрыто, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Здесь столкнулись BMW и большегруз. Возник пожар. "По предварительной информации, погибли два человека из автомобиля BMW. Водителя фуры доставили в больницу", – сообщили в ГИБДД.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, специальные службы. Обстоятельства выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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